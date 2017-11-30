Гололед: травматологи дали важные советы



ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, и ступайте на всю подошву. Руки не должны быть заняты сумками. При нарушении равновесия быстро присядьте, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;



в случае падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, обязательно перекатитесь - удар, направленный на вас, растянется и потеряет свою силу при вращении;



не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов;

обходите металлические крышки люков, как правило, они покрыты льдом;

обходите металлические крышки люков, как правило, они покрыты льдом;

не прогуливайтесь у края проезжей части дороги. Это опасно всегда, а на скользких дорогах - особенно;



не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололед. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь авто, и падение перед движущимся автомобилем может привести к серьезным травмам и даже к гибели;



очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии. В состоянии опьянения чаще всего получают тяжелые травмы;



если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли - срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с негативными последствиями.



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По словам врачей, лучшей обувью для льда является обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и на максимально низком каблуке.