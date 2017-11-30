Как набрать вес тем, кто не ест мяса

Диетологи объяснили, как вегетарианцам набирать недостающие килограммы.Вегетарианцы чаще всего сталкиваются с такой проблемой, как похудение. Они ничего особенного не делают для того, чтобы стать легче, но вес уходит, а причиной этому выступает отсутствие в рационе питания белков животного происхождения, а также жиров и аминокислот. Веганам еще тяжелее, потому как они, в отличие от вегетарианцев, они не употребляют даже молочных продуктов, не говоря уже о мясе, рыбе, яйцах и морепродуктах.Взрослому человеку необходимо ежедневно потреблять 2-2,5 тысячи калорий, а если ему нужно поправиться, то специалисты рекомендуют добавить к суточной норме еще 500 ккал.Конечно же, в белках животного происхождения содержатся все незаменимые аминокислоты и многие считают, что в продуктах растительного происхождения их нет. Они ошибаются, так как есть среди "даров природы" полноценные источники белка - бобовые, молочные продукты, соевые бобы, киноа. Также, в твердом сыре и макаронах из твердых сортов пшеницы, а также коричневом рисе содержатся неполноценные белки, но при одновременном употреблении этих продуктов в организм попадают аж девять незаменимых аминокислот.Наибольшее количество углеводов содержится в хлебобулочных изделиях, картошке, макаронах, фасоли и во всех кашах. А полезные жиры вы найдете в растительных маслах, авокадо, орехах, сыре и так далее.Кстати, если вегетарианец активно занимается спортом, то ему нужно питаться еще калорийнее, чем те, кто ведет "сидячий" образ жизни.Главное, по мнению диетологов, не бездействовать в ситуации, когда из-за образа питания и вегетарианства человек теряет необходимые для здоровья килограммы. Обязательно обращайтесь к специалистам в случае, если не можете поправиться и приближаетесь к анорексии.