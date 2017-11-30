Как восстановить гормональный фон: народные методы

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Народные средства помогут улучшить работу эндокринной системы.Сбой в работе эндокринной системы негативно отражается на здоровье человека, поэтому нужно научиться различать симптомы гормонального сбоя и суметь решить эту проблему самостоятельно.Чаще всего с гормональными нарушениями к медикам обращаются женщины, но это вовсе не означает, что мужчины не могут столкнуться с таким же нарушением.повышение уровня глюкозы в крови, набор веса или резкое похудение, ухудшение зрения, ослабление половой функции, избыточный рост волос на теле (особенно у женщин, которым это несвойственно), повышение температуры тела до 37,5 градусов, бессонница, плохое настроение и чрезмерная раздражительность, тремор пальцев, выпадение волос, повышенная потливость и многие другие признаки, свидетельствующие о том, что в организме происходит что-то ненормальное.Ровно 30 дней по утрам и вечерам, но не позднее 20:00, нужно выпивать по 2 ст. л. льняного масла, запивая 1-2 стаканами теплой воды. Этот рецепт полезен женщинам, потому как в льняном масле есть фитогормоны, обладающие эстрогеноподобным свойством, за счет которого улучшается гормональный фон.Его нужно принимать по чайной ложке за 15 минут до еды 3 раза в день, но если вы пьете гормональные препараты, то временной промежуток между приемами масла и таблеток должен составлять 3 часа. Масло усиливает действие аптечных препаратов и помогает восстановить гормональный баланс, поэтому нередко применяется в лечении бесплодия.Для его приготовления вам понадобится 1 ч.л. сухих листьев шалфея, которую нужно залить 250 мл кипятка. Поставить в теплое место настаиваться, затем процедить и пить в течение 2-3 недель по четверти стакана за 20 минут до еды. Эту процедуру следует повторить 3 раза в день, но последний прием настоя шалфея должен быть перед полдником. Этот рецепт повышает уровень эстрогена в крови женщин, тем самым восстанавливает гормональный фон.Медики категорически против самолечения и следует прислушаться к их мнению, ведь человек может сам себе навредить, перепутав симптомы гормонального сбоя с развитием какого-то серьезного заболевания. Поэтому, если вы почувствовали себя плохо, то первым делом обратитесь к врачу, а уже потом используйте народные методы восстановления гормонального фона, как дополнение к лекарственной терапии, прописанной врачом.