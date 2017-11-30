Как избавиться от отложения солей в суставах
Повышенное образование мочевой кислоты в крови и соли, которые откладываются в суставах, свидетельствуют о проблемах с почками. При этом мочевая кислота кристаллизуется и скапливается в суставах, это вызывает отеки, образование опухолей, а также боли в суставах разной тяжести.
Поэтому эту проблему необходимо лечить, иначе боль будет становиться сильнее, а со временем кристаллы увеличиваются и вывести их будет значительно сложнее.
Огуречный сок является очень эффективным в снижении температуры тела, подщелачивании организма, а также эффективен в удалении мочевой кислоты и ее кристаллов из суставов. Мы расскажем вам рецепт смеси для удаления токсинов. Благодаря ее ингредиентам, а именно сельдерею и особенно имбирю, воспаление значительно уменьшится.
Чтобы вывести кристаллы мочевой кислоты из суставов, Вы должны воспользоваться этим рецептом!
Для приготовления Вам необходимы такие ингредиенты:
1 огурец среднего размера;
2 стебля сельдерея;
0,5 лимона;
2,5 см корня молодого имбиря.
Приготовление:
Тщательно помойте и очистите ингредиенты. Нарежьте ингредиенты небольшими кусочками. Далее положите все ингредиенты в емкость и измельчите с помощью блендера (при необходимости можете использовать мясорубку). Из полученной смеси выжми сок и все!
Принимать этот напиток один или два раза в день, пока не увидите результаты.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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