Как избавиться от пестицидов в продуктах: 5 советов

Наибольшее количество пестицидов содержится на или в кожице овощей и фруктов.Большинство фруктов и овощей, покупаемых на рынках, наполнены пестицидами.Люди не заботятся об их присутствии и потребляют неосознанно. Впоследствии это вызвает множество проблем со здоровьем. Вот 6 простых способов, избавиться от пестицидов в пище. Мойте в теплой воде Тщательное мытье в теплой воде помогает избавиться от токсинов, до их потребления. Очень горячая или очень холодная вода не поможет, используйте только теплую воду для ее очистки. Теплая вода удаляет воск, полировку и другие химические вещества с поверхности фруктов и овощей, не повреждая их.Используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде, для очищения поверхности после промывки водой. Очистка овощей и фруктов с помощью чистящей салфетки удаляет любые остатки с поверхности.Смешать одну столовую ложку лимонного сока с двумя столовыми ложками пищевой соды и хорошо перемешать. Затем разбавьте эту смесь одной чашкой воды. Распылите на фрукты и овощи, чтобы очистить их. Храните эту смесь в прохладном месте.Для фруктов и овощей, таких как лук, картофель, авокадо, яблоки, апельсины, имбирь, манго, морковь, редис, свекла и т. д. – лучше снять кожуру. Сначала вымойте овощи и снимите кожуру. Чтобы убедиться, что очищенные фрукты и овощи чисты, промойте их снова в воде.Большинство пестицидов локализируется в кожуре. Лучший способ удалить их — промыть разбавленным уксусом. Возьмите около чайной ложки уксуса в большой миске с фруктами и разбавьте ее водой. Оставьте фрукты и овощи в полученном растворе на некоторое время, а затем промойте их под проточной водой.Положите овощи и фрукты в большую миску с водой и добавьте в нее половину чайной ложки соли. Хорошо вымойте продукты и промойте в чистой воде. Самое главное, о чем нужно помнить — это всегда мыть продукты перед приготовлением, независимо от того, где вы их берете.