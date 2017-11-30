10% лекарств в развивающихся странах некачественные или фальсифицированные

Каждое 10-е лекарство, реализуемое в странах со средним или низким доходом, либо некачественное, либо фальсифицированное. Их наибольшая часть приходится на противомалярийные препараты и антибиотики, сообщает ВОЗ.С 2013 года, с момента создания Глобальной системы эпиднадзора и мониторинга за некачественными и фальсифицированными лекарствами, ВОЗ получила 1,5 тыс. сообщений о таких препаратах, в том числе лекарствах против рака. Из них почти половина (42%) из Африки, по 21% – из Американского и Европейского регионов. Причем сообщения в равной степени касаются как дорогостоящих препаратов и известных фармацевтических брендов, так и дженериков и патентной продукции. И это, вероятно, лишь небольшая часть общей проблемы, так как о многих случаях не сообщается. Организация призывает правительства стран предпринять действенные меры.«Многие из этих продуктов, таких как антибиотики, жизненно важны для выживания и благополучия людей», – говорит помощник гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам, вакцинам и фармпрепаратам Марианжела Симао. По ее словам, такие препараты не только приводят к трагическим последствиям для некоторых пациентов и их семей, но и представляют собой угрозу развития противомикробной резистентности, добавляя тревогу по поводу потери лекарствами способности лечить.ВОЗ проанализировала данные научных исследований качества 48 тыс. образцов лекарств в 88 странах с низким и средним уровнем дохода. Основываясь на оценках ВОЗ о 10% некачественных и фальсифицированных лекарств, Эдинбургский университет оценил угрозы и риски: ежегодно от пневмонии из-за некачественных и фальсифицированных антибиотиков может умереть от 72 тыс. до 169 тыс. детей. По оценке Лондонской школы гигиены и тропической медицины, некачественные или фальсифицированные противомалярийные препараты могут ежегодно приводить к смерти в среднем около 116 тыс. детей.