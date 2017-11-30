Ученые снова назвали завтрак важнейшим приемом пищи

Если человек регулярно завтракает – это изменяет работу его жировых клеток. Иначе начинает работать метаболизм, снижается активность «генов жира», перерабатывается большее количество сахара, что в конечном итоге приводит к уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Кроме этих выводов, ученые из Великобритании выяснили также, что у людей с ожирением жировые клетки обладают пониженной реакцией на инсулин, и снижение этой реакции прямо пропорционально общему количеству жира в теле. Статья по итогам научной работы опубликована в Journal of Physiology.В небольшом исследовании участвовало 49 человек, 20 из которых страдали ожирением, а еще 29 имели нормальный вес. Всех этих людей разделили на группы. В первой группе участникам приходилось отказываться от пищи вплоть до полудня, а во второй группе добровольцам необходимо было употребить хотя бы 350 калорий в течение двух часов после просыпания, и довести количество полученной энергии до 700 калорий к 11 утра. Эксперимент продолжался шесть недель. До и после него специалисты оценили метаболизм участников, «состав» их тела (количество жира и так далее), то, как работал их аппетит, то, как их жировые клетки реагировали на инсулин, а также определили концентрацию биомаркеров сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Кроме того, у каждого человека была измерена активность 44 генов и их ключевых белков.Ведущий автор исследования Хавьер Гонзалес (Javier Gonzalez) пояснил, что понимание того, как жир реагирует на то, когда и что человек ест, поможет регулировать этот механизм и, например, даст возможность хотя бы не набирать вес, если не получается его сбросить. Ученый отметил, что пока неизвестно, каким именно должен быть завтрак – участники научной работы употребляли с утра пищу, богатую углеводами, возможно, изменение питания повлияло бы на выводы.