Медики рассказали, чем опасны ватные палочки

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Исследователи из Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании призывают пересмотреть привычную процедуру чистки ушей ватными палочками. Ушная сера, которую мы так старательно вычищаем, играет важную роль, и удалять её не следует, заявляют учёные.С ними согласны эксперты из Американской академии оториноларингологии, которые ранее опубликовали рекомендации по уходу за ушами. По мнению учёных, ушную серу, которая не вызывает неудобств и не блокирует наружный слуховой проход, не обязательно счищать с кожи уха.Что же касается ватных палочек, которые чаще всего применяются для чистки ушей, их специалисты считают инструментом неэффективным и даже вредящим. Ватные палочки не подходят для чистки ушей из-за размеров и формы. Фактически они больше "втирают" серу в кожу уха, чем помогают вынуть отложения, сообщают учёные.По словам медиков, ушная сера выполняет полезную функцию: эта смазкообразная секреция задерживает грязь и пыль, предотвращая проникновение болезнетворных бактерий внутрь уха.Кроме того, уши неплохо самоочищаются. Когда человек двигает челюстями, это способствует выталкиванию серы из ушного канала. Так отложения оказываются в ушной раковине, а оттуда они выпадают вместе с частичками отмершей кожи, которая постоянно обновляется. Эти естественные процессы способствуют постоянному очищению, так что нет необходимости ускорять их искусственно, говорят исследователи.