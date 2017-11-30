Названа страна с самыми толстыми мужчинами

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в European Heart Journal, самые толстые мужчины живут в Великобритании.В этой стране зафиксирован высокий уровень ожирения у представителей сильного пола. Этим заболеванием страдает 26,9% населения, что на 5,5% больше, чем в других странах. Как говорят эксперты, это самый высокий показатель среди 50 государств мира.Также Великобритания вошла в пятерку лидеров по небольшой физической активности, а также избыточному индексу массы тела. Кроме того, Британия находится в числе десяти стран по эпизодическому злоупотреблению спиртными напитками. Ко всему, в этой стране самый низкий процент некурящих граждан.Наряду с этим медики выяснили, что в Великобритании (как и в Ирландии) у 21,7% населения самые высокие показатели по уровню холестерина в крови (6,2 ммоль/л).Сообщается, что в ходе исследования специалисты проанализировали статистику сердечно-сосудистых заболеваний более чем в 50 странах, среди которых - государства бывшего СССР, Ближнего Востока и Северной Африки.