Эксперты: если хотите эффективно тренироваться, следуйте одному правилу
Идея в том, что постоянно меняя тренировочную программу, как раз, не будет достигнут уровень безопасной адаптации и повысится риск травм. Более того, тело не сможет построить новую мышечную ткань и усвоить новые навыки. Пример: задача - добиться гибкости; и занятия по йоге работают на нее. Если переключиться на бокс на следующий день после йоги, то человек потеряет гибкость, и повысится риск травмы.
Кстати, иной вид тренировок не поможет и атлетам, фокусирующимся только на одном направлении спорта. Так, в борьбе важнее выносливость, которая наращивается определенными упражнениями. А вот рост мышечной массы как в бодибилдинге, будет не только лишним, но и вредным. Если же человек хочет просто снизить вес, ему следует задействовать разные части тела во время тренировки. В любом случае, в тренировочном режиме должны быть аэробные упражнения, силовой тренинг, упражнения на укрепление средней части тела (core), упражнения на равновесие и гибкость.
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