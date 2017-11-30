Ученые рассказали, к чему может привести недостаток витамина D

Ученые сообщили, что дефицит витамина D приводит к развитию патологии в области опорно-двигательной функции, костной и сердечно-сосудистой системы и онкологии.

Витамин D оказывает положительное влияние на работу иммунной системы и повышает сопротивление к инфекционным заболеваниям, что особенно важно для пожилых людей. Ученые из Австралии провели исследования, в ходе которых в течение шести лет вели наблюдения за 1600 людьми.

Результаты показали, что у людей, которые достаточно времени проводили на солнце и имели умеренный дефицит витамина, риск развития деменции повышался на 53%, а при большой нехватке этого витамина риск составлял около 122%.
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