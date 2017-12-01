Ученые: русские люди жестикулируют особым образом

Сотрудники Московского государственного лингвистического университета выяснили, что жесты русскоязычного человека отличаются от жестов носителей других европейских языков.Ученые провели исследование, в ходе которого анализировали жесты и речь с помощью специальной программы ELAN, разработанной в Нидерландах.Выяснилось, что все русскоязычные люди при использовании различных форм глагола одинаково жестикулируют и отдают предпочтение резким движениям. Для носителей других европейских языков это совершенно несвойственно.Обнаружился еще один интересный факт. Оказалось, что русскоязычные студенты, изучающие французский, говоря на нем, начинают подчеркивать несовершенные глаголы более мягкими движениями, так, как это делают французы.