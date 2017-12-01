Чеснок способен бороться с кистозным фиброзом
Ученые обнаружили, что в чесноке содержится вещество аджоен, которое оказывает влияние на работу определенного гена, что впоследствии оказывается губительным для бактерий, на которые воздействуют еще и антибиотиками.
Аджоен помогает лечить кистозный фиброз, незаживающие раны у больных сахарным диабетом. Кроме этого его можно использовать при антибактериальном лечении устойчивого к метицилину золотистого стафилококка.
Сам по себе аджоен бактерии не уничтожает, но он не дает им общаться между собой, тем самым тормозит процесс размножения.
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