Чеснок способен бороться с кистозным фиброзом

Ученые Университета Копенгагена выяснили, что чеснок можно использовать при антибактериальной терапии. Он повышает эффективность препаратов.Ученые обнаружили, что в чесноке содержится вещество аджоен, которое оказывает влияние на работу определенного гена, что впоследствии оказывается губительным для бактерий, на которые воздействуют еще и антибиотиками.Аджоен помогает лечить кистозный фиброз, незаживающие раны у больных сахарным диабетом. Кроме этого его можно использовать при антибактериальном лечении устойчивого к метицилину золотистого стафилококка.Сам по себе аджоен бактерии не уничтожает, но он не дает им общаться между собой, тем самым тормозит процесс размножения.