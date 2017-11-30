Ученые рассказали, какие продукты улучшают работу поджелудочной железы

Поджелудочная железа занимает главное место в процессе пищеварения. Ученые выяснили, какие продукты помогают нормализовать работу поджелудочной железы и предотвратить развитие рака этого органа.Регулярное употребление чеснока поможет поддерживать работу поджелудочной железы на должном уровне и защитит орган от развития рака.Употребление натуральных йогуртов снимет обострение и нормализует работу поджелудочной железы.Брокколи выведет токсины из организма и поспособствует полноценному функционированию органа.В список полезных продуктов, которые позволят поджелудочной железе лучше справиться со своими функциями вошли также: яблоки, арбуз, репчатый лук, куркума, виноград и кабачок.