Болезни глаз — как избежать этого?

Разговор сегодня пойдет о чудесно устроенном и самом совершенном органе – о глазах. Всю красоту мы видим благодаря нашим глазам. От девяноста процентов всей информации, к человеку, поступает через глаза. В наши дни современная диагностика помогает найти заболевания глаз на самой ранней стадии и успешно борется с ними.К большому сожалению, среди пациентов у офтальмологов стало наблюдаться много детей школьного и дошкольного возраста. А у малышей посещение офтальмолога должно стоять на первом месте! Зрение у детей в 1 год очень важно, так как он уже видит все движущиеся предметы. В России офтальмологические клиники оснащены новейшим оборудованием, которое способно быстро и эффективно «увидеть» болезнь на самой ранней стадии. Все специалисты имеют высшее образование и постоянно проходят курсы для повышения квалификации.Чтобы не ходить к врачам, нужно обязательно делать разминку для глаз. Как правильно делать разминку для глаз?В наше время сохранить зрение очень трудно, виной этому может быть множество причин: частое сидение за экраном телевизора или компьютера, перенапряжение зрения, неправильное питание и многие другие причины. Конечно, все факторы устранить невозможно, поэтому, попробуем, хотя бы, сделать зарядку для глаз.Зарядка для глаз может быть очень полезна, если вы много сидите за компьютером. Особенно это касается, если вы работаете с текстами. Игры и просмотр фильмов не так сильно напрягают зрение. Но, в любом случае, даже если вы смотрите мультфильм, необходимо делать небольшие паузы для гимнастики глаз.Сильно зажмурьте глаза на несколько секунду и широко откройте их. Это нужно проделать не менее 5 раз. Такие зарядке можно делать хоть по 10 раз на день, когда вы чувствуете, что глаза начинают уставать.Еще одно хорошее упражнение — начать моргать. Это поможет улучшить кровообращение в области глаз.Есть еще одно просто упражнение: закройте веки и попробуйте помассировать глаза круговыми движениями с помощью пальцев. Такое упражнение достаточно проделать около 30-40 секунд.Вот, в принципе, и все простые и популярные упражнения. Есть еще десятки самых разных упражнений, но они немного сложны, и вы поленитесь их каждый раз выполнять.