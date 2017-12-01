Причины заболевания стопы ног
Стопы – очень непростой механизм. Как он будет работать — зависит от нас, то есть, как мы ухаживаем за ним, и в каких условиях он работает.
Среди большого количества видов обуви, которая продается в магазинах, всего лишь 5% не приносит ущерба для наших ног. Этот ущерб заключается в напряжении или сжатии суставов, напряжении мышц. Из-за такой обуви мы к вечеру мы ощущаем боль в ногах.
Проверьте здоровые ли ваши ноги? Для этого нужно снять обувь и попытаться постоять на одной ноге несколько минут. Если для вас это не предоставит труда, то ваши стопы работают нормально. А если вам трудно удерживать равновесие, то нарушен баланс стоп.
Основные причины заболевания стопы
- Неверно подобранная обувь. Такая обувь смещает кости стопы, функции которой ограничиваются. В дальнейшем мы будем ощущать постоянное напряжение свода стопы.
- Высокие каблуки. Если постоянно ходить в такой обуви, которая вызывает болевые ощущения, то происходит искривление стопы и нарушается равновесие всего тела.
- В питании не хватает белков, которые нужны для здоровья ног, которые являются частью всего организма.
- Нехватка кальция и других минералов, которые необходимые для укрепления костей ног и всех костей в организме.
- Неправильное количество или «качество» специальных упражнений для ног. Благодаря этому мышцы ног получают недостаточную физическую нагрузку.
- Каждая обувь стесняет движение костей стопы, которых 26.В свою очередь они также получают недостаточную нагрузку.
- И связки естественно не получают достаточной нагрузки.
Все эти причины воздействуют на заболевания стопы ног. В дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы:
- coбурсит большого пальца ноги;
- стопы быстро утомляются;
- болезненный свод стопы;
- боли в пятках;
- боли и судороги в мышцах свода стопы;
- возникновение онемения и жжения в ногах;
- в икроножных мышцах боли и судороги;
- недостаточная подвижность коленных суставов и боли в коленях;
- на подошвах мозоли.
Для того чтобы восстановить нормальную функцию ног нужно:
- Ходить босиком. Это первое и главное условие для здоровых ног. Ходите дома, на улице (на даче). А если одеваете обувь, то только такую, которая дает максимальную свободу костям и мышцам стоп.
- Массаж.
- Физические упражнения.
- Натуральное питание и голодание. Голодание быстро растворяет кислые кристаллы в суставах и шпоры в костях. Приблизительно за три месяца голодания можно избавиться от шпоры, и вас не будут беспокоить заболевания стопы ног. Курс УВТ в клинике «Здоровье» поможет ускорить лечение пяточной шпоры. Начинать голодание с одного дня в неделю на дистиллированной воде. Так продолжаем делать целый год. Через год проводим длительное голодание. Запомните, кто ест мясо и другие продукты животного происхождения чаще трех раз, тот будет страдать от отложений солей в ногах!
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил microb в категорию Разное
Добавить комментарий