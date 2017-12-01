Причины заболевания стопы ног

Основные причины заболевания стопы



Неверно подобранная обувь. Такая обувь смещает кости стопы, функции которой ограничиваются. В дальнейшем мы будем ощущать постоянное напряжение свода стопы.



Высокие каблуки. Если постоянно ходить в такой обуви, которая вызывает болевые ощущения, то происходит искривление стопы и нарушается равновесие всего тела.



В питании не хватает белков, которые нужны для здоровья ног, которые являются частью всего организма.



Нехватка кальция и других минералов, которые необходимые для укрепления костей ног и всех костей в организме.



Неправильное количество или «качество» специальных упражнений для ног. Благодаря этому мышцы ног получают недостаточную физическую нагрузку.



Каждая обувь стесняет движение костей стопы, которых 26.В свою очередь они также получают недостаточную нагрузку.



И связки естественно не получают достаточной нагрузки.





coбурсит большого пальца ноги;

стопы быстро утомляются;

болезненный свод стопы;

боли в пятках;

боли и судороги в мышцах свода стопы;

возникновение онемения и жжения в ногах;

в икроножных мышцах боли и судороги;

недостаточная подвижность коленных суставов и боли в коленях;

на подошвах мозоли.





Ходить босиком. Это первое и главное условие для здоровых ног. Ходите дома, на улице (на даче). А если одеваете обувь, то только такую, которая дает максимальную свободу костям и мышцам стоп.



Массаж.



Физические упражнения.



Натуральное питание и голодание. Голодание быстро растворяет кислые кристаллы в суставах и шпоры в костях. Приблизительно за три месяца голодания можно избавиться от шпоры, и вас не будут беспокоить заболевания стопы ног. Курс УВТ в клинике «Здоровье» поможет ускорить лечение пяточной шпоры. Начинать голодание с одного дня в неделю на дистиллированной воде. Так продолжаем делать целый год. Через год проводим длительное голодание. Запомните, кто ест мясо и другие продукты животного происхождения чаще трех раз, тот будет страдать от отложений солей в ногах!



Ноги у большинства людей от природы здоровые. А вот дальше… Вряд ли, можно найти человека в «возрасте», у которого не было бы заболевания стопы ног!Стопы – очень непростой механизм. Как он будет работать — зависит от нас, то есть, как мы ухаживаем за ним, и в каких условиях он работает.Среди большого количества видов обуви, которая продается в магазинах, всего лишь 5% не приносит ущерба для наших ног. Этот ущерб заключается в напряжении или сжатии суставов, напряжении мышц. Из-за такой обуви мы к вечеру мы ощущаем боль в ногах.Проверьте здоровые ли ваши ноги? Для этого нужно снять обувь и попытаться постоять на одной ноге несколько минут. Если для вас это не предоставит труда, то ваши стопы работают нормально. А если вам трудно удерживать равновесие, то нарушен баланс стоп.Все эти причины воздействуют на заболевания стопы ног. В дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы:Для того чтобы восстановить нормальную функцию ног нужно: