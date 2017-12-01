Причины заболевания стопы ног

Ноги у большинства людей от природы здоровые. А вот дальше… Вряд ли, можно найти человека в «возрасте», у которого не было бы заболевания стопы ног!

Стопы – очень непростой механизм. Как он будет работать — зависит от нас, то есть, как мы ухаживаем за ним, и в каких условиях он работает.

Среди большого количества видов обуви, которая продается в магазинах, всего лишь 5% не приносит ущерба для наших ног. Этот ущерб заключается в напряжении или сжатии суставов, напряжении мышц. Из-за такой обуви мы к вечеру мы ощущаем боль в ногах.

Проверьте здоровые ли ваши ноги? Для этого нужно снять обувь и попытаться постоять на одной ноге несколько минут. Если для вас это не предоставит труда, то ваши стопы работают нормально. А если вам трудно удерживать равновесие, то нарушен баланс стоп.

Основные причины заболевания стопы



  • Неверно подобранная обувь. Такая обувь смещает кости стопы, функции которой ограничиваются. В дальнейшем мы будем ощущать постоянное напряжение свода стопы.

  • Высокие каблуки. Если постоянно ходить в такой обуви, которая вызывает болевые ощущения, то происходит искривление стопы и нарушается равновесие всего тела.

  • В питании не хватает белков, которые нужны для здоровья ног, которые являются частью всего организма.

  • Нехватка кальция и других минералов, которые необходимые для укрепления костей ног и всех костей в организме.

  • Неправильное количество или «качество» специальных упражнений для ног. Благодаря этому мышцы ног получают недостаточную физическую нагрузку.

  • Каждая обувь стесняет движение костей стопы, которых 26.В свою очередь они также получают недостаточную нагрузку.

  • И связки естественно не получают достаточной нагрузки.


Все эти причины воздействуют на заболевания стопы ног. В дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы:

  1. coбурсит большого пальца ноги;

  2. стопы быстро утомляются;

  3. болезненный свод стопы;

  4. боли в пятках;

  5. боли и судороги в мышцах свода стопы;

  6. возникновение онемения и жжения в ногах;

  7. в икроножных мышцах боли и судороги;

  8. недостаточная подвижность коленных суставов и боли в коленях;

  9. на подошвах мозоли.


Для того чтобы восстановить нормальную функцию ног нужно:

  • Ходить босиком. Это первое и главное условие для здоровых ног. Ходите дома, на улице (на даче). А если одеваете обувь, то только такую, которая дает максимальную свободу костям и мышцам стоп.

  • Массаж.

  • Физические упражнения.

  • Натуральное питание и голодание.  Голодание быстро растворяет кислые кристаллы в суставах и шпоры в костях. Приблизительно за три месяца голодания можно избавиться от шпоры, и вас не будут беспокоить заболевания стопы ног. Курс УВТ в клинике «Здоровье» поможет ускорить  лечение пяточной шпоры.  Начинать голодание с одного дня в неделю на дистиллированной воде. Так продолжаем делать целый год. Через год проводим длительное голодание. Запомните, кто ест мясо и другие продукты животного происхождения чаще трех раз, тот будет страдать от отложений солей в ногах!

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил microb в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь