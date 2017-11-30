Гельминтоз и его симптомы

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высыпания на кожном покрове;



увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки, что проявляется постоянными мышечными и суставными болями;



непрекращающийся кашель;



лихорадка;



тошнота, нерегулярный стул, боли в анусе.



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На сегодняшний день многие люди из-за постоянной занятости не обращают внимание на свое здоровье, не подозревая о наличии заболеваний. Часто встречается гельминтоз, который самостоятельно определить невозможно. Поэтому необходимо постоянно проверять свой организм на наличие каких-либо инфекций и сдавать анализ кала на гельминты и простейшие при недомогании, чтобы не получить проблемы со здоровьем. О том, какие симптомы имеет гельминтоз, вы узнаете в статье.Эта болезнь порождается паразитирующими червями с аналогичным названием, поэтому она имеет инфекционный характер. Гельминтоз может передаться через животных или уже зараженного человека.Болезнь имеет острую и хроническую стадии. В первом случае длительность поражения составляет от 2 недель до нескольких месяцев, во втором — больше года.Симптомы гельминтоза:Для того чтобы диагностировать болезнь, необходимо обратиться к опытному специалисту, так как для выявления недуга и назначения правильных анализов нужно провести тщательный опрос клиента на наличие каждого симптома. Затем происходит обследование больного после сдачи кала, мокроты из легких и двенадцатиперстной кишки, анализ крови. Иногда проводится диагностика рентгеном, ультразвуком или эндоскопией для того, чтобы убедиться в наличии паразитов в организме.Если у вас имеются вышеперечисленные симптомы, желательно поскорее обратиться в поликлинику и сдать соответствующие анализы, чтобы не усугубить ситуацию.