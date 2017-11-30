Гельминтоз и его симптомы
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Эта болезнь порождается паразитирующими червями с аналогичным названием, поэтому она имеет инфекционный характер. Гельминтоз может передаться через животных или уже зараженного человека.
Болезнь имеет острую и хроническую стадии. В первом случае длительность поражения составляет от 2 недель до нескольких месяцев, во втором — больше года.
Симптомы гельминтоза:
- высыпания на кожном покрове;
- увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки, что проявляется постоянными мышечными и суставными болями;
- непрекращающийся кашель;
- лихорадка;
- тошнота, нерегулярный стул, боли в анусе.
Для того чтобы диагностировать болезнь, необходимо обратиться к опытному специалисту, так как для выявления недуга и назначения правильных анализов нужно провести тщательный опрос клиента на наличие каждого симптома. Затем происходит обследование больного после сдачи кала, мокроты из легких и двенадцатиперстной кишки, анализ крови. Иногда проводится диагностика рентгеном, ультразвуком или эндоскопией для того, чтобы убедиться в наличии паразитов в организме.
Если у вас имеются вышеперечисленные симптомы, желательно поскорее обратиться в поликлинику и сдать соответствующие анализы, чтобы не усугубить ситуацию.
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