Названы лучшие жиросжигающие продукты

Диетологи предложили восемь эффективных жиросжигающих продуктов, которые можно найти на каждой кухне.Такие продукты нуждаются в затрате энергии для переваривания в результате чего, организм и сжигает массу калорий.Диетолог Мая Симпкин выделила топ-8 продуктов, которые помогут справится с лишним весом:1. Острый перец Чили. В этом продукте есть активный компонент капсаицин, который стимулирует организм сжигать энергию и создавать тепло.2. Цельные зерна и овощи. В этих продуктах содержатся много белка и высокий уровень пищевых волокон, которые создают некоторые трудности для кишечника. Он не может полностью переварить их, поэтому требуется много энергии.3. Черный перец. Термический эффект от этого продукта может нести ответственность за распад некоторых жировых клеток.4. Имбирь. Этот корнеплод также содержит капсаицин, из-за чего у него характерный «пламенной» вкус. Употребление в пищу имбиря, в свежем виде или в порошке, может ускорить обмен веществ за счет увеличения производства тепла. Имбирь также снижает аппетит, что немало важно в борьбе с лишним весом.5. Чеснок. Этот продукт, как и имбирь, наносит «пламенный» удар, который повышает термогенез в жировой ткани.6. Горчица. Этой «соус» также содержит капсаицин. Тот же теплоэффект – тот же удар по калориям.7. Зеленый чай. В напитке есть кофеин и микронутриенты, которые стимулируют ускоренный обмен веществ.8. Белок. Высокое содержание белка в пище требует больше энергии, чтобы их расщепить в пищеварительном процессе.