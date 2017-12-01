Как дробное питание влияет на здоровье?

Дробное питание — не только краеугольный камень сбалансированной и здоровой диеты, но и прекрасный способ быстро сбросить вес.Множество исследований неоднократно доказывали, что именно такой вид питания помогает снизить уровень глюкозы и плохого холестерина в крови и не перегружает пищеварительную систему, в то же время постоянно поддерживая нас в тонусе.Диетологи рассказали, как именно дробное питание влияет на наше здоровье и какие изменения произойдут в вашем организме, когда вы начнете есть меньше, но чаще.Попробуйте посчитать, сколько раз в день мы ощущаем острый голод, питаясь два или три раза в день. А теперь вспомните, как часто вы позволяли съесть себе много лишнего на ужин только по той причине, что вернулись домой голодными, а последний прием пищи был как минимум 5 часов назад.К чему это мы? Всем, кто придерживается дробного питания и не ленится есть 4-6 раз в день небольшими порциями, чувство голода незнакомо. Едва вы перейдете на рацион "лучше меньше, да чаще", вы поймете, что вашему организму вовсе не нужно много еды. Ему попросту важно время от времени "подзаряжаться", чтобы не испытывать стресс.Этот пункт прямо вытекает из предыдущего. Ведь что такое голод? Для организма — переход на режим энергосбережения, замедление метаболизма и скачки сахара в крови, а для нас — неизбежно угрюмое настроение и жуткий упадок сил.Включив в свой ежедневный рацион несколько даже самых маленьких, но полезных перекусов (например, пара любимых сладких фруктов днем и протеиновый салат ближе к вечеру), вы всегда будете полны энергии и хорошего настроения.Голодая, организм пытается откладывать "про запас". А справляясь с перееданием, теряет работоспособность и скорость всех обменных процессов (знакомы с чувством вялости и сонливости после обильных приемов пищи?).Дробное питание поможет не перегружать организм едой, поддерживая нормальный метаболизм и эффективно используя полученные калории. Небольшие, но частые порции здоровой еды и достаточное количество воды — одна из основных рекомендаций гастроэнтерологов тем, кто страдает от язв, гастрита и других проблем с желудком. Кроме этого, дробная диета благоприятно воздействует на уровень сахара в крови.Все, кто когда-либо садился на жесткие диеты, точно знает, что основной успех в потере лишнего веса — создание так называемого дефицита калорий, то есть тратить больше, чем потребляешь. Стандартное трехразовое питание не очень-то справляется с этой задачей: мы не контролируем размеры порций, а к тому же рискуем "заголодать" и в любой момент сорваться на что-то очень вредное и калорийное.Мы уверены, что дефицит калорий проще всего создать именно на дробном рационе. Организм не заметит ничего страшного, ведь он просто не успеет проголодаться, получая все необходимое, а вы будете наслаждаться стабильным и постепенным снижением веса, не загоняя себя в неразумные рамки строгих диет.Только представьте: ваш метаболизм ускоряется, усвоение питательных веществ и вывод шлаков и токсинов происходит еще быстрее, лишний жир буквально тает на глазах, а ваше тело остается таким же работоспособным, как и прежде, ведь вы не лишаете себя необходимых нутриентов, а просто "растягиваете" свое привычное меню на весь день, наедаясь маленькими порциями и постепенно привыкая съедать меньше и питаться правильно.Если вы начнете дробить свой суточный рацион на небольшие порции, вы сможете поддерживать прекрасную физическую форму, даже не сокращая объем тренировочных нагрузок.