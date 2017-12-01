Распределение жира в организме влияет на риск диабета и инфаркта

Кардиометаболический риск — вероятность развития сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний — связан не только с количеством жира в организме, но и с его распределением, показало новое исследование, результаты которого были представлены на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA) в Чикаго.В исследовании приняли участие 200 человек с лишним весом или ожирением. Средний возраст участников составил 37 лет. С помощью методов двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии и компьютерной томографии исследователи составили «карты» запасов разных типов жира в организме каждого из участников работы.Результаты обследований еще раз подтвердили известный факт: процент жира в теле женщин оказался в среднем выше, чем у мужчин, а мышечная масса — ниже. В организме женщин находилось больше подкожного жира, в то же время у мужчин выявили больше висцеральной жировой ткани. Этот тип жира накапливается в брюшной полости, окружая внутренние органы. С ним связано развитие характерного для мужчин абдоминального ожирения, «пивного живота». В частности, лишний жир у мужчин часто откладывался в печени. Висцеральная жировая ткань считается эктопической, то есть «неправильно» расположенной.Затем исследователи сопоставили влияние факторов кардиометаболического риска на мужчин и женщин. К этим факторам относят курение, артериальную гипертензию, повышенный уровень глюкозы в крови и высокий уровень липопротеинов низкой плотности («переносчиков» холестерина). У мужчин показатели кардиометаболического риска были выше, но при этом объем эктопического жира повышал их менее значительно, чем у женщин. Напротив, у женщин ученые обнаружили прямую связь между количеством эктопического жира и повышенным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. «Вредные жировые отложения в брюшной полости, мышцах и печени наносят кардиометаболическому здоровью женщин больше ущерба, чем мужскому», — говорит ведущий автор исследования Мириам Бределла (Miriam A. Bredella). При этом характерные для женщин поверхностные жировые отложения на бедрах обладают «защитным» эффектом и снижают риск развития заболеваний.