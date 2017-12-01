Составлен список продуктов с правильными углеводами

Существует перечень продуктов, в которых содержится большое количество правильных углеводов. Можно отказаться от зерновых, поскольку в них есть глютен. Стоит употреблять и другие продукты с правильными углеводами.Батат это разновидность картофель, его аналог. По своим параметрам, этот сладкий картофель похож на морковь. Его можно кушать в сыром виде. Ямс напоминает батат.Основным достоинством продукта выступает большой объем быстрых углеводов, но низкий гликемический индекс. Поэтому полезные элементы усваиваются организмом полноценно и постепенно.В 100 г батата содержится суточная норма витамина А, который нужен для нормального иммунитета человека.Ни гречка, ни киноа не считаются зерновыми культурами. В их составе нет глютена и сильных аллергенов. Данные продукты до сих пор остаются натуральными и не подвержены модификации.В сухой крупе 15% протеина, а клетчатки до 10%. Всего 100 г киноа и гречки покрывают более 50% дневного количества магния, который нужен для роста мышц. Также в них имеется до 25% нормы железа.Многие диеты часто предусматривают прием бобовых. Если фасоль правильно приготовлена, в ней остаются различные полезные вещества. Это не относится к консервированным вариантам бобовых.В 100 г сухой фасоли есть 60 г углеводов, а также клетчатка и более 20 г белков. Такой же объем фасоли покрывает 50% дневной дозы калия, железа, цинка и фосфора. Столько полезных компонентов нет ни в овощах, ни в злаках.В брокколи имеется внушительное количество витаминов К и С. Это важные антиоксиданты, они ускоряют обменные процессы в соединительной ткани и костной системе. Много витаминов в спарже, цветной и белой капусте и шпинате. Все перечисленные овощи имеют много воды, небольшой объем углеводов, и примерно 4% белка.Со стороны ботаники, баклажаны, киви и томаты также можно отнести к ягодам. Все перечисленное состоит из жидкости и не имеет большого объема витаминов. Однако, для разнообразия, их нужно периодически включать в свой рацион.За последнее время, томаты сильно изменись. Например, в черри максимальное количество пестицидов и вредных компонентов. Такие вещества есть и в сельдерее, а также, яблоках.Известно, что цвет ягоды влияет на количество антиоксидантов. Чем она темнее, тем она полезнее. Исключение — виноград, в котором, несмотря на темный цвет, есть много сахаров и жидкости.Максимальный объем витамина С, а также антиоксиданты, есть в:• крыжовнике,• смородине,• вишне,• шиповнике.Эти продукты помогают организму человека противостоять вирусам и процессам увядания.Эти фрукты считаются лучшими продуктами для питания мышц после тяжелых тренингов и при нехватке углеводов. Всего в одном банане есть до 30 г углеводов. Аналогичное количество углеводов имеется в двух кусочках ананаса.Также в одном банане есть до 20% суточной порции витамина В6 и С. Они особенно важны для спортсменов. В ананасе содержится бромелайн, вещество, помогающее быстрому расщеплению белков, усиливая их усвоение.