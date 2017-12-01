Ученые: между курением и алкоголизмом существует связь

Израильские ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что люди, которые в подростковом возрасте начали курить более склонны к алкоголизму в зрелом возрасте.

Ученые провели эксперименты на грызунах, которые показали, что никотин снижает в уровень белка GDNF головном мозге. Оказывается, этот белок может влиять на употребление алкоголя.

Также было установлено, что крысы, получавшие никотин быстрее привыкала к алкоголю.

Исследователи отметили, что алкогольная зависимость быстрее всего развивается у молодых курящих людей.
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Добавил stefan в категорию Психиатрия

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