Ученые: между курением и алкоголизмом существует связь
Ученые провели эксперименты на грызунах, которые показали, что никотин снижает в уровень белка GDNF головном мозге. Оказывается, этот белок может влиять на употребление алкоголя.
Также было установлено, что крысы, получавшие никотин быстрее привыкала к алкоголю.
Исследователи отметили, что алкогольная зависимость быстрее всего развивается у молодых курящих людей.
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Добавил stefan в категорию Психиатрия
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