Ученые: между курением и алкоголизмом существует связь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Израильские ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что люди, которые в подростковом возрасте начали курить более склонны к алкоголизму в зрелом возрасте.Ученые провели эксперименты на грызунах, которые показали, что никотин снижает в уровень белка GDNF головном мозге. Оказывается, этот белок может влиять на употребление алкоголя.Также было установлено, что крысы, получавшие никотин быстрее привыкала к алкоголю.Исследователи отметили, что алкогольная зависимость быстрее всего развивается у молодых курящих людей.