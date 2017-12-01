8 способов сохранить молодость

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Все мы стареем и неизбежно двигаемся к определенному концу. Но вот некоторым людям каким-то образом удается оставаться молодыми дольше, чем другим. Нет, пластическая хирургия и магия тут совсем не при чем. Только осознанная жизнь и соблюдение вот этих правил позволит и вам продлить свою молодость — попробуйте, ничего сложного тут вовсе нет.Думаете, что отоспитесь как-нибудь потом? Зря. Биологи уже давно доказали: недостаток сна не только ухудшает работу мозга, но и серьезно влияет на внешность. Восстановить утраченное будет очень непросто — измученный недостатком отдыха организм начинает в больших количествах вырабатывать гормон стресса, кортизол. Он, в свою очередь, разрушает коллаген, без которого кожа перестает быть гладкой и упругой.Очень странно, но медитация способна оказать существенное позитивное влияние на нашу внешность. Соотвествующий эксперимент провел американский биолог Питер Сейдлер, опубликовавший недавно фотографии людей до начала тренировок и спустя месяц регулярных занятий. Трансформация очевидна.Доктор медицины Эван Биник эмпирическим путем доказал реальное позитивное влияние зеленого чая на внешность. Антиоксиданты в этом напитке не только защищают кожу от преждевременного старения, но и активно гасят воспалительные процессы в организме.Тут все просто: физическая активность вызывает активный приток кислорода к коже, отчего та становится более упругой и выглядит молодо. Кроме того, постоянные занятия спортом укрепляют сердце и улучшают работу мозга.Дантисты со всего мира в один голос утверждают, что от здоровья зубов и десен зависит здоровье всего организма. Это и в самом деле так: появляющиеся в ротовой полости заболевания серьезно увеличивают риск развития диабета и даже рака.Кто вообще в наше время еще продолжает курить? Никотин и канцерогены в табаке значительно ограничивают поступление кислорода в организм и препятствуют правильной циркуляции крови. От всего этого кожа довольно быстро теряет упругость и гладкость, появляются морщины, постоянные синяки под глазами и одутловатость лица. И это не говоря уже об онкологических заболеваниях!Любая социализация полезна нашему телу и духу. Идеальным способом замедлить старение будет какая-нибудь регулярная физическая деятельность в команде — игра в футбол, к примеру. Человек создание очень социальное и организм стремится подкрепить позитивный опыт приливом энергии и силы.Вегетарианцем становиться не стоит, а вот повысить содержание фруктов и овощей в рационе можно. Специалисты университета Сент-Эндрюс провели несколько экспериментов, по результатам которых оказалось, что люди, которые чаще употребляют в пищу овощи и фрукты, выглядят гораздо моложе мясоедов. Да и чувствуют себя лучше!