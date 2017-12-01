Простые советы помогут победить привередливость в еде у детей

Многие родители с помощью обмана или уговоров пытаются заставить детей употреблять нелюбимые продукты. Специалисты из Франции рассказали о самых эффективных методах борьбы с привередливостью в еде. В исследовании приняли участие 38 родителей с детьми в возрасте от 18 до 38 месяцев, пишет The Deccan Chronicle.Ученые обнаружили, что большинство детей становились привередливыми в возрасте примерно двух лет. Так, примерно 50% детей двух лет и всего 17% детей трех лет были избирательны в еде. Родители чувствовали себя ответственным и испытывали чувство вины из-за такого поведения детей. Они боялись, что привередливость отразится на здоровье детей.Исследователи установили: вознаграждение и исключение нелюбимых продуктов из рациона детей не помогали справиться с избирательностью в еде. Многие родители переживали из-за того, что на семейных встречах им приходилось обосновывать, почему их ребенок отказался от еды.Дети часто разделяли еду на категории "да" и "нет". Обычно дети отказывались от фруктов, овощей и новых продуктов. Истерики часто заканчивались тем, что дети бросали еду на пол. Также ученые выяснили, что дети чаще пробовали новые продукты, когда находились не у себя дома.Специалисты говорят: чтобы ребенок стал менее избирательным в еде, нужно готовить вместе с ним. Кроме того, вкус нелюбимых ингредиентов можно перебить приправой. Нелюбимую еду следует неоднократно предлагать детям. Еще эксперты советуют сочетать нелюбимые продукты с любимыми, делать блюда привлекательными для детей внешне и подавать детям пример, пробуя пищу, которая им не нравится.