5 лекарственных трав, которые помогут при любом виде гастрита

Применение лекарственных растений является эффективным методом лечения гастритов. На начальных стадиях заболевания лекарственные травы часто оказываются основным средством лечения благодаря их мягкому действию и малой токсичности. В разгар болезни они важны для поддержания защитных сил организма, усиления эффекта основных лекарственных средств и уменьшения их побочного действия.Для лечения гастритов подбирают растения, влияющие на секрецию желудочного сока, улучшающие процессы пищеварения, а также обладающие противовоспалительным, спазмолитическим и общеукрепляющим действием. Травы каждому больному назначаются индивидуально, с учетом их терапевтического воздействия и характера течения заболевания.В лечении любого вида гастрита можно использовать следующие рецепты.Аир обыкновенный. При остром гастрите с сильным болевым синдромом и изжоге пить настой смеси (траву золототысячника обыкновенного, корни горевчанки желтой, сухие корневища аира обыкновенного, литья вахты трехлистной, траву полыни обыкновенной и кожицу мандарина, взятые в соотношении 3:4:3:2:2:2, залить 200 г 40% спирта, наставить 3 суток) по 1-4 капли на кусочке сахара.Алтей лекарственный. При любом виде гастрита используют препараты алтея, которые оказывают защищающее и обволакивающее действие на слизистую оболочку желудка.Пить горячий отвар корней (2 ст.л. корней на 200 мл кипятка, проварить на водяной бане 10 минут) по полстакана 3-4 раза в день после еды. Или пить холодный настой корня (6,5 г сырья залить 100 мл воды комнатной температуры, дать настояться 1 час) по 1 ст.л. через каждые 2 часа.Вербейник обыкновенный и вербейник монетчатый. При остром гастрите пить настой травы (1ст.л. залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2-3 часа) по 2 ст.л. 3-4 раза вдень. Настой обладает вяжущим действием и бактерицидными свойствами.Герань болотная, герань кроваво-красная и герань Роберта. Присутствие в траве дубильных веществ обеспечивает настою вяжущие и противовоспалительные свойства.При любом виде гастрита пить настой травы (2 ч.л. сухой травы залить 2 стаканами холодной кипяченой кипяченной воды, настаивать 8 часов) по 1 ст.л. 3 раза вдень.Горевчанка желтая. При любом виде гастрита пить настой корня (10 г измельченного корня залить 200 мл воды, подержать на водяной бане 30 минут, охладить, процедить) по 1 ст.л. 3 раза вдень за 30 минут до еды.Настой улучшает пищеварение, усиливая работу желез, и аппетит.