Питание в офисе: что и как есть без ущерба для здоровья

Ни для кого не секрет, что прокормить себя в условиях офиса, не нанеся ущерба здоровью и фигуре, практически невозможно. Или возможно?Работникам умственного труда нужна глюкоза. Именно ее больше всего любят клетки головного мозга. Ну а поскольку основным поставщиком глюкозы являются углеводы, на них и следует делать ставку. Правда, углеводы бывают разными. Диетологи различают два типа этих веществ: простые углеводы и сложные. К первому типу относятся все виды фруктов, сладости, сдобные булочки из муки тонкого помола и сахар. Сложные углеводы содержатся в картофеле, кукурузе, хлебе из муки грубого помола, гречке, рисе, овсянке и других злаках.И тут важно понимать, что простые углеводы потому и прозвали простыми, что они очень быстро перерабатываются организмом, превращаясь в глюкозу. Вот и хорошо, - скажете вы. Диетологи с вами не согласятся, поскольку для нормальной интеллектуальной деятельности организм нуждается в постоянной подпитке глюкозы, а не в скачкообразных ее повышениях, за которыми неизбежно наступает резкий спад, ведущий к упадку сил. Вот почему в ежедневном рационе офисного работника должно быть 80% сложных углеводов и только 20% простых.Выполнить рекомендации диетолога в условиях офиса не так-то просто, особенно, если поблизости нет ресторанчика, где можно было бы рассчитывать на полноценный обед. Впрочем, выход всегда есть.Вермишель быстрого приготовления всегда под рукой. Залил кипятком – и вот тебе обед. Вот только полноценным такое питание вряд ли назовешь, поскольку такая чудо-вермишель готовится из рафинированной, бедной витаминами муки, которая насыщает организм простыми углеводами и большим количеством ароматизаторов, усилителями вкуса и красителями. Учитывая это, диетологи советуют отказаться от такой пищи в пользу овсяных, ржаных, пшеничных или любых других хлопьев (или смеси из хлопьев). Залив такие хлопья молоком, кипятком или же кефиром, вы получите прекрасную кашу, которая является источником сложных углеводов, витаминов группы В и клетчатки. Добавьте к каше фрукты или ложечку меда, и сытный обед готов.Сдобная булка – это источник углеводов, но углеводов простых, а нам нужны сложные. Искать их следует в ржаных булочках или же в зерновых хлебцах. Приготовив на их основе бутерброды с сыром или бужениной, мы обеспечим себя сложными углеводами, кальцием, белком и клетчаткой, которая улучшает перистальтику кишечника и борется с залежами холестерина. Запивать этот перекус лучше всего черным чаем, который содержит танины, активизирующие работу головного мозга.Чипсы, сухарики и крекеры – все это источники простых углеводов, да еще и щедро сдобренных жиром, красителями, солью и вкусовыми добавками. Такой перекус худший из возможных, так как перегружает организм пустыми калориями и ухудшает метаболизм. Куда лучше заменить этот пищевой мусор горсткой орехов (грецких, фундуком или арахисом) и сухофруктами. Содержащиеся в орехах микроэлементы, аминокислоты, витамины и антиоксиданты способствуют укреплению памяти, защищают сердце от инфаркта, нормализуют работу нервной системы и быстро дают ощущение сытости, так как на 75% состоит из жиров. Сухофрукты (курага, чернослив, инжир, финики) добавят в рацион порцию фруктозы, сдобренной большим количеством витаминов и микроэлементов.Запивать все это лучше всего кефиром или питьевым йогуртом, это даст вам ощущение сытости и снабдит организм белком, который вместе с углеводами даст организму все необходимое для дальнейших трудовых подвигов. Больше читайте здесь: