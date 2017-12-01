Диетологи подсказали, как до Нового года сбросить 10 кг

Сезон похудения к Новому году официально открыт.Диетологи категорически против того, чтобы люди соблюдали какие-то строгие системы питания для похудения и тем самым гробили свое здоровье вместе с лишним весом. Близится новогодняя ночь, а точнее, до нее остался месяц, поэтому большинство женщин и некоторые мужчины, недовольных своей фигурой, будут все эти четыре недели мучить себя ради хорошего результата, а зря, ведь эксперты уверены, что сбросить 10 кг за это время - сущий пустяк.Специалисты по похудению советуют присмотреться к четырех-недельной методике, благодаря которой можно заметно поправить фигуру, избавившись от 10 килограммов и более, а также очистить и оздоровить организм изнутри.Фас-фуд, торты, конфеты, чипсы, газировка, сдоба, жирное мясо, колбасы и сосиски, а также любые спиртные напитки будут мешать вас эффективно сбрасывать вес, поэтому хотя бы на время вы должны от них отказаться.По утрам пейте свежеотжатые фруктовые соки и ешьте вареные яйца с тостом из цельнозернового или ржаного хлеба, в обед можно съесть порцию овощного супа с зеленью и кусок отварного нежирного мяса, а также салатом из сезонных овощей с растительным маслом, на ужин - стакан кефира и порция творога.Завтрак: стакан натурального йогурта без добавок. Обед: вареная курятина и свежий салат, творог с ягодами или нарезанными фруктами. Ужин: овощной салат с дольками грейпфрута и апельсина, стакан кефира.На завтрак разрешается гречневая каша и порция любых тушеных овощей. В обед можно съесть овощной бульон, гречневую кашу и салат из свежих овощей с зеленью, лимонным соком и оливковым маслом. На ужин порция тушеных овощей и любой целый фрукт.Завтраки такие же, как и на третьей недели, но еще и со стаканом кефира или йогурта. Обеды повторяются, как на первой неделе. Ужины - тушеные овощи, творог с фруктами и стакан кефира.Обязательно, в течение следующего месяца не только питаться по правилам вышеописанной диеты, но и больше двигаться, если Новый год вы хотите встречать не только похудевшими, а и подтянутыми.