Эти простые признаки расскажут об усталости глаз

Эксперты в области лечения зрения рассказали о 6 признаках усталости глаз.Покраснение и раздражение. Если вы имеете работу, которая требует проводить много часов перед компьютером, то глаза могут страдать от сухости. А в долгосрочной перспективе всё это приводит к покраснениям и раздражениям.Проблемы с резкостью. При усталости глаз резко снижается резкость зрения, из-за чего вам бывает сложнее разглядеть какие-либо буквы или слова. Сделайте перерыв в работе, воспользуйтесь специальными компрессами для усталых глаз.Сухость и повышенное слюноотделение. Как сухость глаз, так и повышенное слезотечение, свидетельствуют об усталости наших органов зрения. Вместо использования глазных капель проконсультируйтесь с офтальмологом о том, что именно является причиной этого расстройства.Нечеткость и сдвоенность зрения. Когда у человека устают глаза, то иногда у него возникает эффект раздвоенности образов перед глазами, либо сама картинка теряет свою четкость. Как правило, эти нарушения бывают временными, и они проходят, если давать глазам отдохнуть.Повышенная чувствительность к свету. Наши веки становятся очень тяжелыми и начинают опускаться, когда глаза устают. А это вызывает повышенную чувствительность к свету, также часто сопровождающуюся покраснениями и болью. Все эти симптомы требуют посещения офтальмолога.Боль в глазах. Из-за избыточного давления на глаза в сочетании с нехваткой сна у человека могут появиться болезненные ощущения. Иногда они распространяются от глаз на шею, плечи и даже спину. Давайте глазам отдыхать почаще.