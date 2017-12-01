В 40 выглядеть как в 20: три важных секрета

Советы от девушек из Азии.Ни для кого не секрет, что многие кореянки выглядят очень молодо, даже когда становятся старше 40-ка лет.Специалисты говорят, что немаловажную роль в долгой молодости играет и особый подход к уходу.Интересно: корейские девушки посвящают уходу за кожей час утром и час вечером. Для них это – целый ритуал. 3 раза в неделю кореянки обязательно применяют активные маски, в том числе и ночные.Кореянки очень ответственно относятся к очищению кожи. Так, в корейском уходе принята двухступенчатая система очищения. В начале девушки очищают кожу с помощью гидрофильного масла, после чего используют тоники в зависимости от типа кожи.Кореянки никогда не выйдут на улицу без солнцезащитного крема на лице и коже тела. Да-да, именно солнце является главным врагом молодости.Поэтому, в Азии СПФ-фактор есть, как в дневных кремах, так и в ВВ-кремах или кушонах, которые применяются для создания ровного тона кожи.В корейской косметике ты найдешь много активных компонентов, которые дают реальный результат. Помимо стандартных компонентов косметики, корейцы активно используют женьшень и улиточную слизь.Мало кто знает, что именно Корея – первая страна, где начали выращивать женьшень в промышленных масштабах. Корень женьшеня творит настоящие чудеса с кожей, восстанавливая ее, разглаживая морщины и замедляя процессы старения.Такими же невероятными свойствами обладает и улиточная слизь. Средства с ней в составе уменьшают жирность кожи, сужают поры, омолаживают, улучшают упругость кожи и разглаживают морщины.