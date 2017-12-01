Медики назвали несочетаемые друг с другом витамины

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Некоторые витамины плохо сочетаются друг с другом.Как правильно «организовать» доставку в организм этих нужных веществ.Трудно найти человека, который бы не слышал о полезных свойствах витаминов и микроэлементов и не знал бы о том, что их обязательно надо получать с пищей или принимать в виде таблеток. При этом многие думают, что чем больше этих веществ попадет в наш организм одновременно, тем больше пользы это принесет организму. Но это не так. Не все витамины и микроэлементы сочетаются друг с другом. Присутствие одних может замедлить и даже блокировать усвоение и участие в обменных процессах других.«Витамины и минералы действительно могут взаимодействовать между собой. Их взаимное влияние может происходить и в момент всасывания, и тогда, когда они задействованы в обмене веществ», — рассказывает ассистент кафедры клинической фармакологии Ольга Мубаракшина.Поэтому при «поставке» витаминов и микроэлементов в наш организм важно знать определенные правила усвоения организмом этих необходимых нам веществ.Мы должны получать этот витамин извне, так как наш организм не способен синтезировать его и запасать. Чем больше витамина С поступает, тем быстрее он всасывается в тонком кишечнике. Витамин С улучшает усвоение организмом хрома и железа. В то же время слишком большое количество этого витамина может вызвать в организме нехватку меди. Кроме того витамин С замедляет всасывание другого важного витамина В 12.В качестве антиоксиданта витамин С лучше всего проявляет себя, когда попадает в организм вместе с витамином Е, флавоноидами и каротиноидами. Действие витамина С усиливается при наличии витамина Р.Микроорганизмы, которые живут в нашей прямой кишке могут синтезировать этот витамин, но всасывается В 12 в тонком кишечнике. Считается, что выработанный микроорганизмами В12 наш организм использовать уже не может. Поэтому мы должны получать его с пищей.Витамин В12 становится менее активным в продуктах с высоким содержанием витамина С. Ученые утверждают, что витамин С блокирует всасывание В12, а значит, нужно стараться избегать совместного поступления в организм этих двух веществ. Кроме того витамин В12 может усилить аллергические реакции, вызванные витамином В1.Этот витамин нежелательно сочетать с ионами кальция и магния, потому что эти минералы уменьшают его растворимость в воде.Рибофлавин положительно взаимодействует с витамином В6. В присутствии ионов меди, цинка и железа всасывание В2 замедляется.Увеличивает усвоение магния организмом, «дружит» с витамином В2. А вот витамин В12 способствует разрушению В6 так как содержит кобальт.Всасывание этого витамина (фолиевая кислота) может нарушить цинк. И наоборот, цинк нарушает всасывание фолиевой кислоты. А витамин С способствует сохранению В9 в тканях.Витамин А может накапливаться в печени человека. Всасыванию бета-каротина способствуют небольшие количества, витамина Е. А вот большие концентрации витамина Е, по утверждению ученых, замедляют усвоение как витамина А, так и его предшественника бета-каротина. Лучшему усвоению витамина А также способствует цинк. Сам же этот витамин увеличивает усвоение железа.Высокие концентрации витамина Е замедляют потребление витамина D. А сам витамин D положительно влияет на обмен кальция и фосфора в организме.Всасывание витамина Е возрастает при уменьшении концентрации витамина D, ионов цинка, магния, меди и селена. Кроме того антиоксидантный эффект этого витамина проявляется сильнее в присутствии селена. Витамин С восстанавливает окисленный витамин Е.Избыток витаминов А и Е блокирует всасывание витамина К, поэтому желательно потреблять эти витамины отдельно друг от друга.Теперь вы знаете закономерности взаимодействия витаминов и микроэлементов и можете применить свои знания во благо своего организма. Это поможет вам откорректировать питание так, чтобы поступление витаминов было оптимальным. Ну а если для пополнения витаминов в организме вы решили пропить витамины, подумайте, как лучше это сделать.«Микроэлементы-антагонисты сегодня рекомендуют принимать в разное время суток. Вместо одной поливитаминной таблетки с десятком минералов правильнее пить две или три различных по составу», — говорит Ольга Мубаракшина.И не стоит забывать, что избыток витаминов и микроэлементов тоже может навредить организму и привести к расстройству сложной системы, под названием «человек». Поэтому прежде чем принимать мультивитаминные комплексы с минералами обратитесь к врачу. Он сможет оценить состояние вашего здоровья и определить, какого конкретно вещества не хватает вашему организму и в каком виде вам лучше его получать.