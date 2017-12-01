Развенчан миф о пользе органических продуктов

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Органическая пища не более полезна и безопасна для здоровья человека, чем обычная.К такому выводу пришли специалисты из Стэнфордского университета (США), проанализировав 240 публикаций, посвященных продуктам питания, появившихся в научной литературе с 1966 года.Работа группы под руководством Дэны Браваты (Dena Bravata), являющаяся наиболее масштабным исследованием в этой области, опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть тезис о существенном преимуществе одного вида продуктов питания перед другим, авторы провели системный анализ результатов 240 исследований, 223 из которых были посвящены сравнению выращенных органическим или обычным методом фруктов, овощей, зерновых, мяса, молока и яиц по уровню содержания микроэлементов, бактериальному и грибковому загрязнению и содержанию пестицидов. Остальные 17 публикаций касались показателей здоровья населения в свете потребляемых продуктов питания. Весь массив проанализированных данных был опубликован в научной литературе начиная с января 1966 года.Единственным выявленным существенным преимуществом органических продуктов перед обычными в части наличия в них витаминов и минералов оказалось сравнительно более высокое содержание в них фосфора, что, как отмечают авторы, может быть полезно для людей, страдающих дефицитом этого микроэлемента.Что касается витаминов, а также других полезных веществ, то здесь, вопреки бытующим представлениям, клинически значимых для здоровья человека отличий обнаружено не было. В частности, отмечают авторы, белковый и жировой состав органического и обычного молока оказался примерно одинаков, хотя в нескольких публикациях и содержатся предположения о том, что органическое молоко может содержать более высокий уровень непредельных жирных кислот.Авторы также не нашли убедительных свидетельств того, что обычные продукты более вредны для здоровья человека, чем органические. Хотя последние с 30-процентной долей вероятности менее загрязнены пестицидами, чем обычные, однако их нельзя назвать стопроцентно чистыми от ядохимикатов, кроме того, эта разница практически стирается при превышении срока годности продуктов. Что касается бактериального загрязнения, то и здесь показатели примерно равны. Авторы, однако, высказывают предположение, что потребление органической свинины и курятины снижает риск развития устойчивости к антибиотикам, но в то же время отмечают, что клинического подтверждения этому предположению не существует.Комментируя полученные результаты, авторы отмечают, что на них могла оказать влияние неоднородность научных методов, применявшихся в исследованиях, на основании которых был проделан анализ, а также другие разнообразные факторы, влияющие на качество и безопасность продуктов, такие, как погода, почва, способы земледелия и так далее.Стоит отметить, что выводы, к которым пришли специалисты из Стэнфордского университета, в целом совпадают с результатами исследования, проведенного учеными из Лондонской школы гигиены и тропической медицины в 2009 году.