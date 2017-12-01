Медики назвали самое опасное время для фигуры

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Почему важно успеть поужинать до 19:00.Наконец-то ученые выяснили, в какое время суток желание съесть содержимое холодильника достигает максимума.Специалисты считают, что опасаться стоит вечернего времени, когда скука заставляет развлекать себя чем-то вкусненьким. Наибольшее количество срывов происходит между 20:00 и 22:30.И чтобы предотвратить набег на холодильник, нужно всего лишь сделать его раньше – поужинать до 19:00. Тогда ночное обжорство тебя не настигнет.Это время, когда большинство диет обречено на провал. Этому способствует ряд факторов - от спада энергии до увеличения стресса. Худеющим стоит внимательно следить за временем и за едой, которую они поглощают.