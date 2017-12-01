Медики назвали самое опасное время для фигуры

Почему важно успеть поужинать до 19:00.

Наконец-то ученые выяснили, в какое время суток желание съесть содержимое холодильника достигает максимума.

Специалисты считают, что опасаться стоит вечернего времени, когда скука заставляет развлекать себя чем-то вкусненьким. Наибольшее количество срывов происходит между 20:00 и 22:30.

И чтобы предотвратить набег на холодильник, нужно всего лишь сделать его раньше – поужинать до 19:00. Тогда ночное обжорство тебя не настигнет.

Это время, когда большинство диет обречено на провал. Этому способствует ряд факторов - от спада энергии до увеличения стресса. Худеющим стоит внимательно следить за временем и за едой, которую они поглощают.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил GooDZonE в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь