Медики назвали самое опасное время для фигуры
Наконец-то ученые выяснили, в какое время суток желание съесть содержимое холодильника достигает максимума.
Специалисты считают, что опасаться стоит вечернего времени, когда скука заставляет развлекать себя чем-то вкусненьким. Наибольшее количество срывов происходит между 20:00 и 22:30.
И чтобы предотвратить набег на холодильник, нужно всего лишь сделать его раньше – поужинать до 19:00. Тогда ночное обжорство тебя не настигнет.
Это время, когда большинство диет обречено на провал. Этому способствует ряд факторов - от спада энергии до увеличения стресса. Худеющим стоит внимательно следить за временем и за едой, которую они поглощают.
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Добавил GooDZonE в категорию Разное
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