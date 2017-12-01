Могут ли после облысения вырасти новые волосы?

Рынок предлагает множество вариантов лечения алопеции, однако их действенность вызывает вопросы. Что, если бы у человека была возможность вырастить свои собственные волосы обратно? Специалисты из Университета Ёнсе (Yonsei University, Южная Корея) разработали средство, которое может в этом помочь. Научную группу возглавлял профессор Чой Кан Ёл (Choi Kang-yeol), под руководством которого ученые открыли белок, играющий ключевую роль в развитии андрогенной алопеции – облысения по мужскому типу. Именно андрогенной алопецией страдают 95% лысеющих мужчин и от 20% до 90% теряющих волосы женщин.Профессор рассказал, что ему и его коллегам не только удалось найти белок, стимулирующий рост волос, но и создать препарат на его основе, который помог восстановить волосяной покров облысевшим мышам. Биоматериал наносили на кожу животных в течение 28 дней, и в конечном итоге у подопытных особей развились новые волосяные фолликулы. Кроме того, препарат, базой для которого стал белок CXXC5, помогает также залечивать раны. В этом же состоит его особенность – он намного лучше работает, если необходимо справиться с двумя проблемами сразу. Фолликулы возникают намного быстрее, если кожа, на которую наносят препарат, повреждена. Ранее – в 2013 году – уже проводилось схожее исследование, которое показало, что терапия при алопеции становится гораздо эффективнее, если сочетать ее с обработкой кожи микроиглами. Сейчас специалисты проверяют, насколько их разработка токсична, используя в опытах, опять же, мышей. Когда препарат будет готов к клиническим испытаниям – пока неизвестно.