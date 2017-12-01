Эксперты рассказали, чем опасна поддельная стеклоомывающая жидкость

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает: российские автомобилисты должны выбирать только качественную стеклоомывающую жидкость. В противном случае, могут быть реальные проблемы. Так, большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей.Как показал анализ, в современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Так, изопропиловый спирт, хотя имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, но он не токсичен для человека. Правда, в данных жидкостях на спиртовой основе содержатся непищевые спирты, непригодные для пищевых целей, подчеркивают специалисты.При этом нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Он не очень сильно пахнет, хорошо очищает стекла и отличается низкой стоимостью. Но метиловый спирт (метанол) является сильным ядом, поражающим нервную, сосудистую системы, зрительный нерв, сетчатку. Если вдохнуть пары метилового спирта, то можно даже умереть.Метанол раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При повторном длительном воздействии соединение вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.При проглатывании смертельной считается доза, равная 30 граммам. А вот всего 5-10 граммов достаточно, чтобы вызвать тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой. Согласно статистике, в России каждый год фиксируется около 1200 острых отравлений метанолом. Из них более 80% заканчиваются летальными исходами.