Ванилин - секретное оружие против псориаза

Псориаз - воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором на коже появляются зудящие красные пятна. От него страдают около 125 миллионов человек во всем мире. Новое исследование, проведенное Тайваньскими учеными, показало, что ванилин (основной компонент экстракта ванили) снижает уровень воспаления при псориазе, пишет UPI.com.Специалисты вызывали у мышей псориаз. Грызуны подвергались воздействию иммуномодулятора имиквимода. Затем в течение 7 дней мышам давали ванилин. Некоторые получали большие дозы, чем другие. Исследователи заметили: у грызунов, получавших наибольшие дозы ванилина (50 и 100 миллиграммов на килограмм массы тела) уровень воспаления кожи снижался сильнее всего.Еще ученые обнаружили, что ванилин уменьшал концентрацию интерлейкинов 17 и 23, связанных с псориазом. По данным предыдущих исследований, ванилин также влияет на интерлейкины, имеющие отношение к другим воспалительным заболеваниям. Специалисты полагают: возможно, ванилин даже способен предотвратить развитие псориаза.