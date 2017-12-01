Ванилин - секретное оружие против псориаза
Специалисты вызывали у мышей псориаз. Грызуны подвергались воздействию иммуномодулятора имиквимода. Затем в течение 7 дней мышам давали ванилин. Некоторые получали большие дозы, чем другие. Исследователи заметили: у грызунов, получавших наибольшие дозы ванилина (50 и 100 миллиграммов на килограмм массы тела) уровень воспаления кожи снижался сильнее всего.
Еще ученые обнаружили, что ванилин уменьшал концентрацию интерлейкинов 17 и 23, связанных с псориазом. По данным предыдущих исследований, ванилин также влияет на интерлейкины, имеющие отношение к другим воспалительным заболеваниям. Специалисты полагают: возможно, ванилин даже способен предотвратить развитие псориаза.
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