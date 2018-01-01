Ученые обнаружили новое свойство гранатового сока

Научные сотрудники Университета Лидса, Великобритания, обнаружили, что гранатовый сок способен снижать уровень глюкозы в крови.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что сок граната помогает регулировать реакцию организма на глюкозу. Это открытие может быть очень полезным для пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом. Специалисты считают, что такое действие гранат оказывает благодаря содержащемуся в нем пиникалагену.Результаты экспериментов показали, что 200 мл сока значительно уменьшают гликемический ответ на употребление продуктов с высоким ГИ.