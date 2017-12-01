Ученые нашли новый метод лечения псориатического артрита
Ученые из Каролинского университета провели исследования, в ходе которых нашли доказательства того, что препарат тофацитиниб способен эффективно бороться с псориатическим артритом, поражающим суставы, сухожилия и связки. Специалисты установили, что препарат влияет на активацию ряда цитокинов, являющихся частью патогенеза псориатического артрита.
Облегчение симптомов данного заболевания подтвердили 61% пациентов, принимающих тофацитиниб.
Ученые продолжают изучение воздействия лекарственного средства на организм человека.
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