Средиземноморская диета снижает риск смерти от заболеваний сердца
Исследователи рекомендуют больше употреблять ярких овощей и фруктов, таких, как помидоры, яблоки, синий виноград. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты тоже принесут пользу организму, а вот количество потребляемого мяса и молочных продуктов нужно максимально сократить.
Эксперты отметили, что большинство людей, умирающих от ишемической болезни сердца, имеют факторы риска, такие, как злоупотребление алкоголем, курение, пищевая зависимость и т.п.
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