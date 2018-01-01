Стало известно, как облысение влияет на сердце

Найдена закономерность между облысением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Исследования ученых из Индии показывают, что мужчины, которые становятся седыми или лысыми в возрасте от 20 до 30 лет, могут подвергаться высокому риску возникновения сердечного приступа.По словам специалистов, люди, которые страдают от облысения или поседения волос до 40 лет, в пять раз чаще страдают от сердечных проблем. Сообщается, что это еще больший фактор риска, чем ожирение, которое увеличивает шансы пострадать от сердечных недугов в 4 раза. Эксперты подозревают, что преждевременное облысение и седые волосы свидетельствуют о том, что организм стареет слишком быстро. Так, биологический возраст может увеличиваться быстрее, чем реальный хронологический возраст – это происходит, когда в ДНК накапливаются повреждения, негативно влияющие на все клетки организма. Такой процесс наносит вред сердцу, повреждая при этом волосяные фолликулы, в результате чего волосы седеют или выпадают.В исследовании ученые сравнили 790 мужчин с сердечными заболеваниями и 1270 здоровых мужчин в возрасте до 40 лет. Было установлено, что молодые люди с сердечными заболеваниями значительно чаще страдали от облысения или имели преждевременное поседение волос, чем здоровые участники. Таким образом, облысение и седину, возникающие в раннем возрасте, следует рассматривать как факторы риска развития болезней сердца, говорят специалисты. Эти факторы могут указывать на биологический возраст, который может иметь важное значение для определения сердечно-сосудистого риска.