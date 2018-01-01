Что происходит с мозгом, когда в голове застревает навязчивая мелодия?

С состоянием называемым «синдромом навязчивой мелодии», сталкивался, наверное, каждый. Это состояние, при котором в голове застревает навязчивая мелодия, от которой никак не удается избавиться.Женщины и мужчины одинаково часто сталкиваются с этим явлением, но синдром навязчивых мелодий обычно длится дольше у женщин. Кроме того, их он раздражает сильнее, чем мужчин. На песни с текстами приходится 73,7 % «застрявших мелодий», тогда как инструментальная музыка вызывает лишь 7,7 % всех случаев. Ученые даже нашли способ бороться с этим синдромом: для того, чтобы избавиться от навязчивой мелодии, необходимо «переключить» мозг на какую-либо трудную задачу для рабочей памяти – кроссворд, логическое упражнение или нечто подобное.Однако до сих пор было загадкой, что именно происходит с нашим мозгом во время «застревания» мелодии. Поэтому ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) совместно с американскими коллегами попытались выяснить, как изменяется работа мозга, когда человек переживает «синдром навязчивой мелодии», и какие области коры больших полушарий при этом активируются.Когда человек слышит музыку, низкие и высокие частоты обрабатывают разные области мозга, «сводя» их в единую гармоничную картину. Эффекты воздействия музыки на мозг легко зафиксировать во время звучания мелодии, но как это сделать, когда музыка проигрывается только в голове? Чтобы понять это, ученым пришлось провести несколько экспериментов.Они использовали метод электрокортикографии – фиксирования мозговой активности при помощи электродов, наложенных на кору головного мозга. Данный метод позволяет фиксировать активность нейронов в различных областях мозга намного точнее, определяя и локализацию активности, и ее продолжительность. Стоит отметить, что изначально процедура размещения электродов проводилась не для этого исследования – пациент, профессиональный музыкант, страдал эпилепсией.В начале эксперимента испытуемого попросили сыграть две композиции на синтезаторе с включенным звуком. При этом исследователи записывали музыку и фиксировали мозговую активность пианиста.Затем пациент повторно сыграл те же произведения с отключенным звуком, а ученые регистрировали в это время активность его мозга. При этом мелодия записывалась и при беззвучной игре, для того, чтобы можно было точно свести данные двух измерений.После этого данные нейронной активности сравнили между собой. Оказалось, что во втором случае активировались те же самые области, что и в первом. Другими словами, восприятие звучащей музыки и «проигрывание» воображаемых мелодий активировало одни и те же области мозга, отвечающие за обработку низких и высоких частот.Полученные данные открывают перспективы для новых подходов к исследованию афазии – состояния, при котором человек слышит и прекрасно понимает речь, но не может говорить или воспроизвести услышанное.