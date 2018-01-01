Инновационное лечение может избавить от болей в пояснице

Инновационное лечение позволяет эффективно устранять боль в пояснице на длительный срок после однократной процедуры без побочных эффектов, сообщают итальянские ученые из Университета Сапиенца в Риме.Боль в нижней части спины затрагивает, по меньшей мере, 4 из 5 человек в какой-то момент жизни, причем каждый пятый страдает от хронического дискомфорта, продолжающегося год или более. Боли в пояснице возникают, когда нервы оказываются зажатыми, что приводит к сужению позвонков и уменьшению расстояния между позвоночными дисками. По словам специалистов, новое лечение расслабляет мышцы, позволяя вернуть пространство между дисками позвоночника.Исследователи изучили 80 пациентов с болями в пояснице, которая не устранялась с помощью лекарств или физических упражнений. Участникам ввели иглу в нерв в пояснице, а через иглу ввели зонд, через который поступали мягкие импульсы электромагнитных волн в течение 10 минут. Было установлено, что у 81% участников на год прекратились боли в пояснице, а 90% пациентов смогли избежать хирургических операций после одного сеанса минимально инвазивного лечения. Сообщается, что лишь 6% людей потребовалось повторное лечение.«Нервный корень – чувствительная структура, которая при защемлении воспаляется и вызывает боль. Тело реагирует на это мышечным сужением, которое уменьшает расстояние между позвонками, и создается порочный круг, – поясняет доктор Алессандро Наполи. – При расслаблении мышц расстояние между позвонками возвращается.