Российские ученые превратили обычный майонез в суперпродукт

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Майонез считается одним из самых вредных продуктов. Но сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) придумали, как его превратить в питательный и здоровый продукт. Ученые создали майонез "Приморский", богатый антиоксидантами, и майонез "Находка" с добавками из двустворчатого моллюска Мактры китайской.Эксперты убеждены: их майонез, на который уже получены патенты, сделает блюда не только вкусными, но и полезными. Комментирует профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева: "Майонез принято считать тяжелым и нездоровым продуктом. При этом он остается популярнейшим соусом, который используют практически в каждой семье. Мы решили, что с майонезом нужно не бороться, а сделать его полезным. Уникальность этого соуса в том, что он состоит из двух фаз - жировой и водной, и обе фазы мы можем обогащать нужными человеку биологически активными веществами".К примеру, майонез "Приморский" сбалансирован по жирнокислотному составу, согласно рекомендациям диетологов. Также он обогащен антиоксидантом ликопином, который тормозит старение. Водная фаза майонеза дополнена биологически активными веществами из бурых водорослей. У майонеза "Находка" другой состав - оливковое, льняное, подсолнечное масла, горчичный порошок, яйца, лимонная кислота, а также добавка из мантии и двигательного мускула Мактры китайской (моллюск, обитающий в Японском море).Табакаева подчеркивает: "Добавки из двустворчатого моллюска, содержащие биологически активные вещества морского генеза, свободные аминокислоты и меланоидины с антирадикальными и антиоксидантными свойствами, каротиноиды и минеральные элементы, делают этот майонез диетическим, обладающим лечебно-профилактическими свойствами".