Российские ученые превратили обычный майонез в суперпродукт
Эксперты убеждены: их майонез, на который уже получены патенты, сделает блюда не только вкусными, но и полезными. Комментирует профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева: "Майонез принято считать тяжелым и нездоровым продуктом. При этом он остается популярнейшим соусом, который используют практически в каждой семье. Мы решили, что с майонезом нужно не бороться, а сделать его полезным. Уникальность этого соуса в том, что он состоит из двух фаз - жировой и водной, и обе фазы мы можем обогащать нужными человеку биологически активными веществами".
К примеру, майонез "Приморский" сбалансирован по жирнокислотному составу, согласно рекомендациям диетологов. Также он обогащен антиоксидантом ликопином, который тормозит старение. Водная фаза майонеза дополнена биологически активными веществами из бурых водорослей. У майонеза "Находка" другой состав - оливковое, льняное, подсолнечное масла, горчичный порошок, яйца, лимонная кислота, а также добавка из мантии и двигательного мускула Мактры китайской (моллюск, обитающий в Японском море).
Табакаева подчеркивает: "Добавки из двустворчатого моллюска, содержащие биологически активные вещества морского генеза, свободные аминокислоты и меланоидины с антирадикальными и антиоксидантными свойствами, каротиноиды и минеральные элементы, делают этот майонез диетическим, обладающим лечебно-профилактическими свойствами".
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Добавил stefan в категорию Разное
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