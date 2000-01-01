Ученые рассказали, о чем могут говорить седина и лысина у мужчин

Ученые выяснили, что ранние седина и облысения могут свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой у мужчин.В ходе исследования ученые обследовали более 2000 мужчин в возрасте до 40 лет. Специалисты выяснили, что волосяные луковицы подвержены влиянию мужских половых гормонов, например, тестостерона, поэтому облысение и седина у мужчин в таком возрасте могут свидетельствовать о предрасположенности к сердечным заболеваниям.Преждевременная потеря волос и седина говорят о процессах старения сосудов, от состояния которых зависят и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.