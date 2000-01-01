Ученые рассказали, о чем могут говорить седина и лысина у мужчин
В ходе исследования ученые обследовали более 2000 мужчин в возрасте до 40 лет. Специалисты выяснили, что волосяные луковицы подвержены влиянию мужских половых гормонов, например, тестостерона, поэтому облысение и седина у мужчин в таком возрасте могут свидетельствовать о предрасположенности к сердечным заболеваниям.
Преждевременная потеря волос и седина говорят о процессах старения сосудов, от состояния которых зависят и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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