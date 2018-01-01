Ученые рассказали о пользе манго

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Ученые сообщили, что употребление манго улучшает работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.Исследователи из индии выяснили, что манго помогает организму человека усваивать питательные вещества и стимулирует рост и активность бактерий пищеварительной системы. Этот экзотический фрукт содержит большое количество углеводов, фенольных соединений и бета-каротин, поэтому оказывает антиоксидантный эффект. Витамин Е и селен, входящие в состав манго, положительно влияют на работу сердца.Медики отметили, что манго помогает бороться со многими болезнями и является отличным средством профилактики рака разных органов.