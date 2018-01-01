Раскрыто влияние секса на сон

Секс может положительно влиять на способность человека засыпать, к такому выводу пришел доктор Мишель Ластелл из австралийского Университета Квинсленда. Результаты исследования приводит портал adelaidenow.com.В ходе исследования 460 человек в возрасте 18-70 лет рассказали о том, что они обычно делают перед сном и как потом спят. Согласно полученным результатам, 64% опрошенных заявили, что лучше спали, если им удалось достичь оргазма вместе с партнером. Кроме того, лучше спят и те, кто ограничился самоудовлетворением, — половина из них отмечают более легкое засыпание.По словам Ластелла, секс приводит к выработке "биохимического коктейля", который отличается повышенным содержанием таких гормонов как окситоцин и пролактин и снижением уровня гормона стресса кортизола. Подобное сочетание вызывает у человека чувство покоя и расслабленности.Кроме того, автор исследования уверен, что секс перед сном помогает людям перестать думать о проблемах и заставляет их отложить мобильные устройства.Ранее американские ученые установили, что занятия сексом, вопреки расхожим представлениям, крайне редко вызывают остановку сердца и прочие проблемы в работе системы кровообращения.