Диетологи предложили новые советы против переедания

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Еще один способ борьбы с ожирением из-за переедания предложили ученые из Университета Мичигана, которые с этой целью рекомендуют избегать заведений фастфуда и другой готовой пищи, а также не ходить в магазины на пустой желудок. По их словам, пищевые сигналы от готовых блюд слишком серьезно влияют на мозг людей, побуждая есть больше, чем нужно.Люди должны знать, что пищевые сигналы заставляют их увеличивать количество потребляемой еды. Зная об этом, можно использовать некоторые стратегии, чтобы сопротивляться такому влиянию, заявили исследователи на страницах издания Clinical Psychological Science.Сотрудниками Университета Мичигана были проведены лабораторные исследования с участием в них 112 добровольцев. Эксперименты показали: если люди оказываются в обстановке, в которой подвергаются действию пищевых сигналов, то начинают чувствовать себя более голодными и съедают на 220 калорий больше по сравнению с обстановкой, где такие сигналы отсутствуют.Специалисты отметили, что пищевые сигналы - например, в виде запаха гамбургера или картинки вкусного угощения – так сильно стимулируют мозг, что сопротивляться им крайне сложно. Чтобы свести к минимуму их воздействие, лучше не посещать рестораны, избегать просмотров кулинарных шоу, а в магазин ходить только будучи сытым, порекомендовали они.