Назван продукт, который спасет любителей жирного
В оливковом масле содержится антиоксидант гидрокситирозол. Эксперименты на мышах показали, что именно это полифенольное соединение играет ключевую роль в защите печени у любителей жирных закусок.
«Даже малые дозы гидрокситирозола в кормушках грызунов, в чьем рационе жир составлял больше 60% от общего числа калорий, стабилизировали их состояние и заметно улучшили самочувствие», - рассказали в статье специалисты.
Ученые конкретизировали, что добавление компонента оливкового масла в корм грызунов, сидевших на жирной диете, сделало печень и другие органы более чувствительными к инсулину, в результате чего в организме начинали гораздо активнее перерабатываться опасные для здоровья предельные жирные кислоты в полезные непредельные.
Людям, страдающим от избыточной массы тела и тяготеющим к жирной пище, употребление оливкового масла поспособствует оздоровлению многих процессов в организме, считают авторы работы.
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