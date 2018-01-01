Смартфоны тормозят развитие речи у детей
В ходе исследования, в котором принимали участие 900 детей в возрасте от 6-ти месяцев до 2-х лет, специалисты установили, что ежедневное использование смартфонов и планшетов вызывает серьезные нарушения дикции у малышей.
Как отметили эксперты, чем больше дети засиживались у экранов гаджетов (до 28 минут в день), тем позже они начинали говорить.
Результаты исследования показали, что мобильные устройства на 49% процентов увеличивают вероятность появления проблем с речью.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил ignat в категорию Педиатрия
Добавить комментарий