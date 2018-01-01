Как правильно вывести лишнюю жидкость из организма

Эксперты подсказали, как в домашних условиях избавиться от лишней жидкости в организме.Задержка воды в организме - нормальное явление, у которого может быть масса причин. Но отражается оно на внешности человека и соответственно на его самочувствии.Распознать переизбыток жидкости в организме просто, достаточно взглянуть на лицо и пальцы - они будут немного припухшими, а может и чересчур отекшими.Если вы стали замечать, что после пробуждения у вас появляется отечность и только к вечеру она исчезает, то это говорит о неправильном распределении жидкости в организме и ее задержке.К слову, нередко люди с избыточной массой тела, мечтающие о похудении, не могут добиться желаемых результатов как раз из-за задержки воды в организме, которая увеличивает и вес и объемы тела. А для того, чтобы наконец-то сдвинуть этот процесс с местаии особенно по вечерам не налегать на соленые, копченые продукты, задерживающие жидкость. Также, воду в организме задерживают алкогольные напитки, сахар и сладости.арбузы, шиповник, сельдерей, зеленый чай, укроп, свекла, огурцы и так далее.Если рацион питания далек от понятия "сбалансированный", то, потому как авитаминоз и дефицит определенных веществ нередко приводит к нарушению работы почек, а по этой причине может задерживаться жидкость в организме.Медики настаивают на обязательном употреблении простой не газированной воды в течение дня. Желательно придерживаться золотой середины и пить не 2-3 литра воды, а 30 мл на 1 кг веса.