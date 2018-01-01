Как обсессивно-компульсивное расстройство может повлиять на жизнь человека?



на 40-65% реже получали основное общее образование



на 39% реже шли в старшие классы средней школы



на 53% реже поступали в образовательные учреждения среднего профессионального образования



на 57% реже получали среднее общее образование



на 28% реже поступали в университет и на 41% реже заканчивали его



на 48% реже получали послевузовское образование



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Люди с обсессивно-компульсивным расстройством, особенно те, кому диагноз был поставлен до 18 лет, хуже справляются со школьными тестами, а в дальнейшем реже получают высшее образование, чем их сверстники без ОКР. К такому выводу пришли исследователи из Karolinska Institute (Швеция).Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР, или невроз навязчивых состояний) характеризуется возникновением тягостных и тревожных навязчивых мыслей (обсессий) и попытками избавиться от них с помощью навязчивых действий (компульсий), например, частого мытья рук. В среднем от ОКР страдают приблизительно 2% мирового населения – приблизительно один из 40 взрослых. Это значительно превосходит частоту случаев других психических расстройств, включая шизофрению и биполярное расстройство.«ОКР часто начинается в детстве или подростковом возрасте и может стать хроническим состоянием. Люди с ОКР обычно сталкиваются с непроизвольными очень негативными мыслями и чувствуют себя вынужденными совершать ритуальные действия в течение нескольких часов в день, что может существенно повлиять на способность человека сосредоточиться на чем-либо, в том числе, на образовании», - отметила ведущий автор исследования, доктор Ана Перес-Виджил.Например, дети и подростки, которые боятся «загрязниться» или заболеть из-за встречи с «опасными микробами», вынуждены снова и снова мыть руки, и это отнимает у них очень много времени, внимания и сил. Другим примером поведения при ОКР могут служить иррациональные страхи и потребность проверять «правильность» каждого совершенного действия. Расстройство может также принять форму навязчивых суеверий и необъяснимых «запретов», которые даже самими пациентами воспринимаются как абсурдные, но, тем не менее, «не позволяют» им выполнять какие-либо действия.В рамках исследования ученые проанализировали данные более 2 миллионов человек, у 15 000 из которых было диагностировано ОКР. У 81% из пациентов с ОКР наблюдались и другие психические расстройства, а в группе людей без ОКР другие психические заболевания имели лишь 13,6%. Кроме того, специалисты сравнивали пары братьев и сестер примерно из 700 000 семей.Проанализировав все имеющие данные, ученые пришли к выводам, что дети и подростки с ОКР:Эти данные означают, что дети и подростки с ОКР зачастую оказываются лишены нормального будущего с хорошим образованием и высокооплачиваемой работой, даже несмотря на неплохие умственные способности. Эксперты полагают, что недостаточное внимание к ОКР, как серьезной патологии, ставит пациентов с таким заболеванием в неравные условия относительно других членов общества. Тем не менее, по мнению ученых, это проблему можно исправить ранней диагностикой ОКР и его компенсацией, в том числе медикаментозными средствами.